Mohácsy István: egyetlen magyar fiatalnak sem szabad meghalnia egy idegen háborúban

Ruszin-Szendi Romulusz a minap kijelentette, jelenleg nincs olyan helyzet Magyarországon, hogy a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani, de ha baj van, úgyis „mindenkit be kell rántani azonnal”- írta a Magyar Nemzet.

Ruszin-Szendi Romulusz

A jogszabályok szerint pedig egy esetleges Tisza-kormánynak erre lehetősége is lenne, ezzel megkeserítve a magyar fiatalok mindennapjait.

A Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz egy lakossági fórumon azt állította,

mindig emlékezteti a fiatalokat arra, hogy „nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot, ezáltal „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”.

A bukott vezérkari főnök kijelentése nyomán a Fidelitas egy aláírásgyűjtési akcióba kezdett. Ennek kapcsán Mohácsy István, a szervezet elnöke a Magyar Nemzetnek elmondta,

a Tisza Párt egy brüsszeli párt, Brüsszel finanszírozza őket, és számtalan esetben megnyilvánult, hogy ők abszolút az ukrán érdekek mentén dolgoznak, és nem tartják szem előtt a magyar érdekeket. Ha a Tisza Párt kormányt alakítana, akkor egyértelműen kirajzolódik a kijelentés alapján, hogy ők, ha a helyzet megkívánja, Ukrajnába, a frontra küldenék a fiatalokat. Mi azt gondoljuk, hogy egyetlen magyar fiatalnak sem kell meghalni egy ilyen értelmetlen háborúban.

