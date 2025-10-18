57 perce
Menczer Tamás: a nyugdíj a Tisza Pártnak csak egy szám (videó)
A nyugdíj a Tisza Párt számára csak egy szám, számunkra a szüleink és nagyszüleink generációját jelenti, ezért érzelmi kérdés – írta Menczer Tamás szombaton Facebook-oldalán.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balázs
A Fidesz és a KDNP kommunikációs igazgatója a bejegyzésben közzétett videójában azt mondta: amikor nyugdíjról beszélnek, akkor nem egy számot látnak, hanem a szám mögött látják a szüleiket és a nagyszüleiket, „a szüleink és a nagyszüleink generációját”.
A szüleink és a nagyszüleink súlyos történelmi hányattatások közepette rengeteget dolgoztak azért, rengeteget tettek azért, hogy generációnk és az utánunk következő generáció a lehető legjobb körülmények között éljen – mondta háláját kifejezve.
Menczer Tamás úgy fogalmazott: „mi megbecsüljük őket és a köszönetünket akarjuk kifejezni”, ez egy érzelmi kérdés. Az érzelmi kérdés és a köszönet mögé, mellé szeretnénk az anyagi megbecsülést is odatenni – jegyezte meg.
A nyugdíjasoknak drága lesz a Tisza-csomag: milliós veszteség is elképzelhető
Ezért a kormány Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével a 2010-es győzelmet követően kötött egy megállapodást az idősekkel. Ez a megállapodás egyrészt arról szól, hogy a nyugdíjak vásárlóértékét mindig megőrzik – emelte ki, hozzáfűzve, hogy
a nyugdíjak vásárlóértéke 2010 előtt nagymértékben csökkent.
Másrészt visszaadták a balliberális kormány által elvett 13. havi nyugdíjat, illetve ha van arra lehetőség, a gazdasági növekedés lehetővé teszi – és ha béke lenne, sokkal nagyobb lenne a gazdasági növekedés – nyugdíjprémiumot fizetnek, most pedig az indokolatlan áremelések miatt élelmiszerutalványt adtak az időseknek – sorolta.
A Tisza Párt adóval, nem tisztelettel bánna a nyugdíjasokkal (videó)
Menczer Tamás hangsúlyozta:
megvédik a rezsicsökkentést. Emellett pedig foglalkoznak a 14. havi nyugdíjjal is, ahogy erről a miniszterelnök, illetve Lázár János építési és közlekedési miniszter is beszélt
– mondta.
– Köszönetünket fejezzük ki az időseknek, megbecsüljük őket az érzelmek szintjén, valamint az anyagiak és a tettek szintjén is, minden lehetőségünket felhasználva – zárta szavait a kormánypárti politikus.