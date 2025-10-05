Menczer Tamás alaposan beolvasott Magyar Péternek (videó)

– Mindenki tudja, hogy ő a Poloska, hát ott világít a feje fölött – írta Menczer Tamás a közösségi oldalán arra reagálva, hogy Magyar Péter a Jólvanezígy című podcastben a családdal való őszinte kommunikáció fontosságát ecsetelte.

„Ha te otthon őszintén kommunikálsz a feleségeddel vagy a gyerekeiddel…” – idézte fel a Tisza Párt elnökének kijelentését.

Erre reagálva Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában emlékeztetett:

a Tisza Párt elnöke feláldozta az egész családját, hogy politikai karriert csináljon, „senki nem fontos neki”.

Én sok esetben kicsinek nevezem őt. Nem a fizikai mérete alapján, az engem nem érdekel. Égimeszelőnek, mondjuk, nehéz lenne nevezni, de nem ez a lényeges. Számomra ő politikailag és emberileg kicsi

– fogalmazott a politikus.