október 15., szerda

Teréz névnap

10°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzenet

1 órája

Magyar Pétert mindig zavarta, hogy Varga Judit valaki, ő meg egy senki

Címkék#Fidesz – KDNP#Magyar Péter#Menczer Tamás

Közösségi oldalára tett fel egy friss videót a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

MW
Magyar Pétert mindig zavarta, hogy Varga Judit valaki, ő meg egy senki

Menczer Tamás

Forrás: Facebook

Az a helyzet a Magyar Péterrel, azt szoktam mondani meg időnként le is írni, hogy olyan aranyos vagy, hogy elhitted – kezdte közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás.

Hozzátette: ugye sose lett belőle semmi. Mindig a lóvé után ment, de mindig sokat akart.

És mindig zavarta, hogy a Varga Judit valaki, ő meg egy senki. 

Ez mindig zavarta – tette hozzá Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató rámutatott:

Gondolta, hogy most politikailag bosszút áll, és most őbelőle is lesz valaki. De nem lesz.

És erre mondom, hogy olyan aranyos vagy, hogy elhitted, hogy lesz belőled, de nem lesz – tette hozzá Menczer Tamás.

És most már ő is egyre inkább látja

– állította Menczer Magyarról.

– A magyarok mindig elzavarták és a magyar politikatörténet szemétdombjára hajították azokat, akik idegen érdeket képviselnek – zárta videóját a kommunikációs igazgató.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu