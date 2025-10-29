1 órája
Magyar Péter érzi, hogy lejtmenetben van
Magyar Péter utánzása és a miniszterelnökkel való fizikai közelség keresése egy agresszív kihívó képét festik – fogalmazott Zila János annak kapcsán, hogy a Tisza elnöke egyre kétségbeesettebben fut Orbán Viktor után. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint a Tisza elnöke úgy viselkedik, mint aki szeretné mindinkább növelni a feszültséget annak érdekében, hogy felhívja magára a figyelmet.
Forrás: MW
Fotó: Máté Krisztián
Magyar Péter olyan, mint
a kiskutya, aki hangoskodva ugrál a kerítés egyik oldalán, hogy észrevegyék a szomszédban sétáló komondor mellett
– így jellemezte a Magyar Nemzetnek Zila János a Tisza elnökének kényszeres Orbán-fóbiáját.
Ismert ugyanis, hogy Magyar Péter egyre gyakrabban és kétségbeesettebben igyekszik a miniszterelnököt utánozni, amivel azt szeretné mutatni, mintha egy szinten lenne Orbán Viktorral.
Az Alapjogokért Központ munkatársa úgy látja,
a Tisza elnökének kétségbeesett majmolása mögött az húzódik meg, hogy Magyar Péter tavasz óta egyértelműen lépéshátrányban van a kommunikációs térben,
hiszen azóta egymásra halmozza a botrányokat, kezdve az ukrán kémbotránnyal, folytatva a Tisza-adó ügyével, a megszorításokra vonatkozó kiszivárgó elképzelésekkel, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botrányával, a sorkötelezettség visszaállítása kapcsán tett megjegyzésével és a Tisza Párt applikációjának adatszivárgásával.
– A Tisza Párt elnöke ezzel párhuzamosan mindent megtesz, hogy valahogy megragadja a kezdeményezést, hiszen érzi, hogy lejtmenetben van. A próbálkozásai pedig egyre kétségbeesettebbek.
Idesorolható az országjárása, amely azonban korántsem keltett akkora érdeklődést, mint korábbi turnéi, pedig bevetett mindenféle show-elemet az evezéstől a motorozásig. Ilyen mutatvány volt az is, hogy az évtizedes hagyománynak örvendő Kötcsei polgári piknikre ráakaszkodva ő is a somogyi településre szervezett politikai rendezvényt éppen a miniszterelnök őszi politikai évadnyitójának napjára. Amikor Donald Trump bejelentette, hogy Budapestre kezdeményezett békecsúcsot Vlagyimir Putyinnal, Magyar Péter parodisztikus szintre emelte erőlködését, hiszen arról tett közzé bejegyzést, hogy az egész esemény az ő ötlete volt – sorolta az abszurd helyzeteket Zila János, úgy folytatva, hogy a Békemenettel párhuzamosan ő is menetet indított október 23-án.
– Az persze más kérdés, hogy milyen jelzőt illeszthetünk egy olyan politikai párt eseménye mellé, amely igen szorosan kapcsolódik a háborúpárti brüsszeli elithez, és a szervezeti rendszerében a jelek szerint könyékig turkál a hadban álló Ukrajna titkosszolgálata – fogalmazott az Alapjogokért Központ elemzője, aki szerint
az utánzás és a miniszterelnökkel való fizikai közelség keresése egy agresszív kihívó képét festik,
aki szeretné mindinkább növelni a feszültséget annak érdekében, hogy felhívja magára a figyelmet, hiszen a nemzeti ünnepen is csak a jobboldaléhoz képest feleakkora rendezvényre futotta az erejéből. Erre utal az is, hogy követi Orbán Viktort az országjárása során.
Mindezt teszi Magyar Péter ahelyett, hogy bejárna a munkahelyére, az Európai Parlamentbe, melynek a leglustább tagja. Minderre a Magyar Társadalomkutató hívta fel a figyelmet október elején, ekkor derült ki, hogy
a Tisza elnöke a 718 tagú Európai Parlament 718. legaktívabb képviselője, vagyis hivatalosan is a leglustább tagja.
Az is emlékezetes, hogy Magyar Péter előzetes ígérete ellenére felvette az EP-mandátumot, a múlt év tavaszán folytatott kampányban ugyanis még azt hazudta, hogy esze ágában sincs Brüsszelbe menni.
Aztán mégis átvette mandátumát – feltehetően a mentelmi jog védelme miatt –, látványosan kerülte az EP központját, a plenáris és a bizottsági üléseket. A pártelnök az Európai Parlament egészében a második legtöbbet hiányzó képviselő nem túl büszke címét tudhatta eddig magáénak.
Az Európai Parlament őszi ülésszakának első hónapjában, szeptemberben egyetlen ülésen sem jelent meg, majd a 33. napon látta elérkezettnek az időt, hogy meglátogassa a munkahelyét.
Azóta is hasonló intenzitással vesz részt az EP munkájában, ha éppen kiutazik Brüsszelbe, akkor is igyekszik minél kevesebbet az ülésteremben tartózkodni.
A munkahelyén tett ritka látogatások alkalmával összesen csak 15 felszólalása volt, és ezeket egy híján mind Magyarország és a magyar kormány ellen intézte. A tiszás kollégái sem voltak sokkal aktívabbak, illetve ők is legtöbbször hazánkat és az Orbán-kormányt támadták.