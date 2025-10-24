október 24., péntek

Kellemetlen

3 órája

Magyar Péter elégedetlen volt pártja október 23-i teljesítményével

Magyar Péter tegnap egy lavinát akart elindítani, és ismét kormányváltó hangulatot akart teremteni az országban, számításai azonban nem jöttek be.

MW
Magyar Péter

Fotó: Máté Krisztián

Sem a mozgósítás, sem pedig a szervezés nem nyerte el Magyar Péter tetszését – mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó személy. Kiemelte, annak ellenére, hogy Forsthoffer Ágnes és Radnai Márk is mindent beleadott, a vidéki Tisza-szigetek alulmúlták a várakozásokat. 

A vidékiek minden könyörgés ellenére nem jöttek el, vagy pedig késve érkeztek, ezért is kellett később indítani a menetet. A megjelentek lelkesedése felülmúlta a várakozásokat, ugyanakkor Magyar Péternek ez nem volt elég 

– emelte ki az informátor. Hozzátette, a tegnapi tömeg résztvevőinek döntő többsége Budapestről érkezett, ez pedig a Tisza Párt elnökének is feltűnt.

Magyar Péter is elismerte, hogy ugyan szép tömeg gyűlt össze, de nem volt egy rendszerváltó nagygyűlés, amit ő tegnapra akart. Ezt pedig az esemény után felrótta mindenkinek

– jelentette ki az illető. Elmondta, egyértelművé vált, hogy Magyar Péter tegnap egy lavinát kívánt elindítani, és ismét kormányváltó hangulatot akart teremteni az országban. A számításai azonban nem jöttek be, ugyanis a kormánypártok mozgósítása is jól sikerült a Békemenetre.

A Tisza elnöksége nyilván úgy kommunikál, mintha megnyerték volna a napot. Azt azonban ők is érzik, hogy ez nem igaz. Abban reménykedtek, hogy a nemzeti ünnep után jobban fog nekik lejteni a pálya, de kiderült, ez nem lesz így

 – tette hozzá az informátor. Kiemelte, Magyar Péter azt is nehezményezte, hogy a beszéde közben nagyon sokan feladták, és egyszerűen hazamentek. Ezt pedig felrótta a szervezőknek is.

A teljes cikket itt olvashatja el.

 

