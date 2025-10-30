október 30., csütörtök

Alfonz névnap

16°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kormányzati döntések

11 perce

Hamarosan kezdődik a kormányinfó – kövesse nálunk élőben!

Címkék#Gulyás Gergely#kormányinfó#kormányzati intézkedés

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 8 órától sajtótájékoztatón ismerteti a kormány legfrissebb döntéseit.

MW
Hamarosan kezdődik a kormányinfó – kövesse nálunk élőben!

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 25-én

Forrás: MTI

Fotó: Bruzák Noémi

Ma reggel 8 órától Kormányinfó lesz Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő vezetésével. A miniszterelnök még a Harcosok Klubjában adott hírt arról, hogy szerdán kormányülésen vesz részt, amelyen tájékoztatja a kormány tagjait a békemisszió újabb állomásáról és szóba került a Tisza-adó is – írja a Magyar Nemzet.

Vitályos Eszter a Facebookon közzétett videójában elmondta, nagyon sok fontos napirendi pont kerül terítékre, ezekről adnak ma tájékoztatást.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.
A kormányinfó kezdési időpontja az előzetesen bejelentetthez képest változhat. 
 Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni: 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu