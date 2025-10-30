Hamarosan kezdődik a kormányinfó – kövesse nálunk élőben!

Ma reggel 8 órától Kormányinfó lesz Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő vezetésével. A miniszterelnök még a Harcosok Klubjában adott hírt arról, hogy szerdán kormányülésen vesz részt, amelyen tájékoztatja a kormány tagjait a békemisszió újabb állomásáról és szóba került a Tisza-adó is – írja a Magyar Nemzet.

Vitályos Eszter a Facebookon közzétett videójában elmondta, nagyon sok fontos napirendi pont kerül terítékre, ezekről adnak ma tájékoztatást.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

A kormányinfó kezdési időpontja az előzetesen bejelentetthez képest változhat.

