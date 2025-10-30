16 perce
Hamarosan kezdődik a kormányinfó – kövesse nálunk élőben!
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 8 órától sajtótájékoztatón ismerteti a kormány legfrissebb döntéseit.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 25-én
Forrás: MTI
Fotó: Bruzák Noémi
Ma reggel 8 órától Kormányinfó lesz Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő vezetésével. A miniszterelnök még a Harcosok Klubjában adott hírt arról, hogy szerdán kormányülésen vesz részt, amelyen tájékoztatja a kormány tagjait a békemisszió újabb állomásáról és szóba került a Tisza-adó is – írja a Magyar Nemzet.
Vitályos Eszter a Facebookon közzétett videójában elmondta, nagyon sok fontos napirendi pont kerül terítékre, ezekről adnak ma tájékoztatást.
Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.
A kormányinfó kezdési időpontja az előzetesen bejelentetthez képest változhat.
Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni: