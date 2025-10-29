59 perce
Két év alatt több mint 12 500 embernek segített az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet
A stratégiai együttműködés célja, hogy közösen dolgozzanak a hátrányos helyzetűek támogatása és a pénzügyi tudatosság fejlesztése érdekében.
Lehel László az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója
Az MBH Bank két év alatt 12 500 embernek segített a Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül a Tudatos Segítség Programban – közölte a segélyszervezet.
Mint írták, két éve kezdődött az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai együttműködése, hogy közösen dolgozzanak a hátrányos helyzetűek támogatása és a pénzügyi tudatosság fejlesztése érdekében.
A bank 350 millió forintot biztosít, amelyből többek között országos szemléletformáló kampányokat, adománygyűjtő akciókat és az arra rászoruló családokat segítő programokat valósítanak meg.
Az együttműködés részeként indult az MBH Tudatos Segítség Program, amelyben krízistámogatásokkal, energetikai korszerűsítésekkel, valamint pénzügyi edukációval segítik a hátrányos helyzetben élő családokat.
A program eddig összesen 200 millió forinttal járult hozzá a rászorulók támogatásához és ezáltal több mint 12 500 ember kapott közvetlen segítséget, ezen belül 11 ezren kaptak krízistámogatást, 1500-an részesültek hosszabb távú, fenntartható segítő szolgáltatásokban
, amely során energetikai szakértők bevonásával valósult meg az otthonok energiahatékony fejlesztése, például elavult háztartási gépek és nyílászárók cseréje, illetve biztonságos áramvételi helyek kialakítása révén. Az intézkedések hosszú távon csökkentik a rezsiköltségeket és javítják az életminőséget a legnehezebb helyzetben élők számára is. Az MBH Bank ezen felül a segélyszervezet országos segélyközpontjának működését is támogatja, amivel az elmúlt két évben mintegy 120 ezer segélykérelem feldolgozását tette lehetővé.
A közleményben idézték Barna Zsoltot, az MBH Bank elnök-vezérigazgatóját, aki az együttműködés eredményeit ismertető szerdai rendezvényen arról beszélt, Magyarország egyik legnagyobb pénzintézeteként a felelősségük nem csupán a gazdasági növekedés támogatása, hanem az is, hogy aktívan hozzájáruljanak a társadalom jólétéhez. „Hisszük, hogy egy sikeres, modern banknak a közösségben is meghatározó szerepet kell vállalnia” – fogalmazott, hozzátéve, a segélyszervezettel való együttműködésük jól példázza, hogyan tud összeérni a szakmai tudás, a társadalmi felelősségvállalás és a fenntartható gondolkodás. Hangsúlyozta: számukra az MBH Tudatos Segítség Program egy hosszú távú befektetés egy erősebb, tudatosabb és szolidárisabb társadalom jövőjébe.
Idézték Lehel Lászlót, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatóját is, aki arra hívta fel a figyelmet, az igazán nehéz körülmények között élő családok számára hosszú és sok munkával kikövezett út vezet odáig, hogy tudatos pénzügyi gondolkodással, szerény bevételeik takarékos beosztásával jobbítani tudjanak családjuk, gyermekeik sorsán. „Ebben a munkánkban jelent nélkülözhetetlen együttműködést az MBH Bank támogatása. Nem csak anyagi oldalról, hanem a rászorulók pénzügyi gondolkodását formálni segítő szakértelmükkel egyaránt” – mondta Lehel László.
A segélyszervezet közleményében arról is írt, 2025-ben elindították a pénzügyi családmentor programot is, amely a személyes pénzügyi tanácsadást helyezi a középpontba. A mentorok mintegy száz alkalommal, az érintett családok otthonaiba látogatva segítik a háztartások pénzügyeinek tudatos kezelését, míg a programhoz kapcsolódó szakmai és edukációs anyagok - online tartalmak, podcastok, valamint a tanulást ösztönző, ezer példányban elkészült képregény – mind azt a célt szolgálják, hogy a pénzbeli segítség mellett tudást, önbizalmat és a hosszú távú gondolkodást is elsajátíthassanak az érintettek.
Közölték azt is, szerdán a bank és a segélyszervezet képviselője aláírta a következő projektévre szóló együttműködési megállapodást és bemutatták a jövőbeli terveket is.
A következő projektévben az MBH Bank ismét csaknem 100 millió forinttal támogatja a program folytatását, a tervek szerint ebben 5000 ember részesül krízistámogatásban, 500-an kapnak fenntartható segítő szolgáltatást, és országszerte 100 alkalommal találkozhatnak a rászorulók pénzügyi családmentorokkal.
Jövőre a pénzügyi tudatosságot fejlesztő képregény terjesztése mellett az MBH Bank támogatásával megújul a drávagárdonyi Sorsfordító Ház is, amely a szomszédos Kastélyosdombón működő Szociális és Fejlesztő Központ Családok Átmeneti Otthonának befogadóképességét egészíti majd ki és olyan családokat vár, akik életük nehéz időszakában, bár képesek az önálló életvitelre, de átmenetileg segítségre és szociális munkás támogatására van szükségük. Mint írták, az épület felújítása szimbolikus jelentőségű: az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet közös törekvését fejezi ki, hogy sorsfordító segítséget nyújtsanak a nehéz helyzetben élőknek.
A rendezvényen jelen volt Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete is.