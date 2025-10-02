Gulyás Gergely: Orbán Viktor nemcsak a magyar, hanem az európai érdeket is képviseli (videó)

„Egy országnak van bátorsága ellenezni Ukrajna uniós tagságát, ez Magyarország. Az európai vezetők között sok vezető nem gondolja komolyan, hogy Ukrajna az unió tagja lehet. Ők azzal nem számolnak, hogy ha a folyamatot elindítják, akkor hol lenne megállás. Mindez nagyon káros Magyarországra nézve, a gyorsított csatlakozás pedig nem érdemalapú. A magyar miniszterelnök kiállására mindenki büszke lehet. Nemcsak a magyar, hanem az európai érdeket is képviseli ezzel” – fogalmazott Gulyás Gergely a Harcosok órája csütörtöki adásában, írta a Magyar Nemzet.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: ha arról van szó, hogy melyik tagállam akar annyit adni Ukrajnába, mint amennyit a felfegyverkezésre adtak, akkor kevesebb a jelentkező. Ezért akarják az orosz vagyont felhasználni, a belgák ezért figyelmeztettek, hogy ez jogilag nem végiggondolt folyamat. Ebben az orosz vagyonban sok olyan orosz üzletember vagyona van, aki éppen Putyin elől menekült Nyugatra.

A tárcavezető hozzátette, a kormánynak számos alkalma lett volna a veszélyhelyzet meghosszabbítására, de a parlamenti megvitatás mellett döntöttek. Az Országgyűlés így rendes eljárásban tárgyalja a háborús veszélyhelyzet meghosszabbítását. Amiért ezt korábban bevezették, azok a helyzetek továbbra is fennállnak. Gulyás Gergely közölte: a rendkívüli jogrend és a választás lebonyolítása között semmilyen összefüggés nincs.

A választások lebonyolítására a háborús veszélyhelyzet semmilyen kihatással nincs.

A Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban jelezte: gyors és professzionális lesz a nyomozás. A vádaskodásoknak azonban nincs igazságalapjuk, politikus és gyermek nem érintett az ügyben.

A miniszter Tarr Zoltán leváltásáról azt mondta, az ok az lehet, hogy kikotyogta a Tisza Párt taktikájának lényegét, miszerint a választások előtt nem beszélnek bizonyos dolgokról, de utána mindent lehet. Németh Balázs felvetette: Tarr Zoltán kijelentése nyomán pánikba esett a liberális média is.

