október 31., péntek

Farkas névnap

12°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szamarkand

58 perce

Fellépést sürgetett a magyar külügyminiszter a sportban fellépő diszkrimináció ellen (videó)

Címkék#Szijjártó Péter#UNESCO#Magyarország

A nemzetközi közösségnek fel kell lépnie a sportban megjelenő diszkrimináció ellen, nem szabad ezt a kérdést összemosni a geopolitikával, különösen mivel a sport épp a béketeremtés egyik legfőbb eszköze – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken.

MW
Fellépést sürgetett a magyar külügyminiszter a sportban fellépő diszkrimináció ellen (videó)

Szijjártó Péter

Forrás: Facebook

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) üzbegisztáni közgyűlésén először is felszólalt az ellen, hogy a sportot napjainkban egyre gyakrabban összemossák a geopolitikával, ami szavai szerint teljességgel ellentétes a magyar gondolkodásmóddal, hiszen a sport éppen a béketeremtés egyik legfőbb eszköze - írta a Magyar Nemzet.

Mi hisszük, hogy a sportnak egyesítenie, nem pedig megosztania kell a világot. Ezért az UNESCO-nak fel kell lépnie a sportban megjelenő diszkrimináció ellen. Világossá kell tennünk: egyetlen sportoló sem tehető felelőssé a politikai vezetők döntéseiért, valamint senkit nem szabadna politikai nyilatkozatokra kényszeríteni, csak az egyéni teljesítmény lehet az alapja a kvalifikációnak


– vélekedett.

Aláhúzta, hogy olimpiai nemzetként Magyarország számára különösen fájdalmas, hogy diszkrimináció zajlik az ötkarikás játékokon való részvétellel kapcsolatban is.

Mi, magyarok, pontosan tudjuk, miről beszélünk: a kommunista párt 1984-ben nem engedte azt, hogy a magyar sportolók részt vegyenek a Los Angeles-i olimpián (…) És nem akarjuk, hogy a mai nemzetközi sportszervezetek ezt a kommunista módszertant kövessék

– jelentette ki.

Ezért az UNESCO-ban és az ENSZ-ben is ki kell állni amellett, hogy a sport újból a béketeremtés eszköze legyen, és sürgetnünk kell a sportban megjelenő diszkrimináció megszüntetését

– jegyezte meg.

A teljes cikkért kattintson. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu