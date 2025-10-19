Emlékmisét tartottak Kozma Imre atya halálának első évfordulóján

Több százan rótták le a kegyeletüket az egy évvel ezelőtt, 2024. október 17-én elhunyt Kozma Imre atya emlékmiséjén a budapesti Szent István-bazilikában. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítójának sírja az épület altemplomában egyénileg nem látogatható, ezért a karitatív szervezet országos zarándoklatot hirdetett az évforduló napjára – számolt be róla a Bors.

Kozma Imre szerint a modern ember trendekben gondolkodik, ezért ő az evangélium és Jézus trendjét ajánlotta figyelmünkbe

Az 1963-ban pappá szentelt Kozma Imre atya (1940. június 4. – 2024. október. 17.) szókimondó prédikációi sokakat megszólítottak, tanításai hatására százak vállaltak segítő feladatokat, a nyolcvanas években így alakult ki körülötte egy önkéntesekből álló hálózat, amely később a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapját adta. 1989-ben a Budapesten várakozó keletnémet menekültek befogadásával, majd a romániai forradalom alatt végzett humanitárius munkájával, a délszláv háború éveiben a lakosság menekítésével történelmet formáló szereplővé vált.

Az általa vezetett Magyar Máltai Szeretetszolgálat napjainkra az ország egyik legnagyobb karitatív szervezete lett, 350 intézményében és 120 önkéntes csoportjával naponta 17 ezer emberről gondoskodik.

1997-ben Kozma Imre atya belépett az Betegápoló Irgalmasrendbe, mely irányítása alatt megerősödött, és kórházaival a hazai egészségügyi ellátás jelentős szereplőjévé vált. A rend magyarországi szervezetében két és fél évtizeden át, 82 éves koráig viselt tisztséget.

A szent életű paptól ezrek búcsúztak ravatalánál, utolsó útjára is ezrek kísérték el. Orbán Viktor miniszterelnök a szegények védőszentjének nevezte, Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig arról írt, öröksége hitet és erőt ad.

Néhány gondolat Kozma Imrétől

Az atyára néhány intésével, vallomásával emlékezünk:

Legyen trendi az evangélium:

A modern ember trendekben gondolkodik. Ajánlom az Evangélium trendjét és Jézus trendjét. Az evangéliumi trend szerint minden ember bűnös és mindannyian rászorulunk a bocsánatra. Ha ezt tudomásul vesszük, akkor megértőbbek s elnézőbbek leszünk egymással. Nem számításból történik ez, hanem lehetőség arra, hogy lelkünk terheitől megszabaduljunk. A jézusi trend az, amit Jézus valósított meg és nekünk is ajánl, s ez azt jelenti, hogy egymást elfogadjuk és befogadjuk. Ezt az ajándékot csak ember adhatja a másik embernek. Hiányosságainkat csak a másik ember szüntetheti meg. Ezáltal gyógyul a lelkünk és egészséges emberként találjuk meg helyünket a világban az egymás szolgálata által. Ez a lelkület irányítja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységét, ez az az igazság, amit Szent István intelmeiben megfogalmazott. Ez mutatott irányt a nemzetnek és megtartotta.

A magyarságáról:

Amióta eszmélek, tudom, hogy magyarnak lenni elhivatottság is, ami magától értetődő felelősséggel jár. Nem véletlenül születik az ember egy nemzet családjába, hanem azért, hogy a nemzeti sajátságok felismerésével, azok tudatosításával és elsajátításával szolgálja saját nemzetét s az egész emberiség javát. S mert hívő és az Isten szolgálatába szegődött ember is vagyok, azt is tudom, hogy amikor az Úr életet ad, nemcsak feladatot rendel hozzá, hanem felülről származó segítséget is ad. Ha az ember vállalja a Teremtő által kijelölt és felismert életutat, ezt a segítséget mindvégig tapasztalja. Máltaiként s szerzetes papként is erről szól az életem.

A közösség szolgálatáról:

A cselekvő hazafiság azt jelenti, hogy felelősek vagyunk egymásért, a szűkebb és tágabb közösségért. Oly nagy szükségünk lenne erre a mindennapokban. Az ilyen ember megfeledkezik önös érdekeiről, mert tudja, hogy a legnagyobb érték nem az egyén java, hanem a közösség szolgálata. Aki eljut idáig, az Krisztus-követő, akár tudatosítja ezt magában, akár nem. Az ember nem élhet egyedül és önmagának, mivel közösségi lény.

