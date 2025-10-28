október 28., kedd

Félresikerült mondat

1 órája

Elnézést kért Nagy Feró

Címkék#Békemenet#Nagy Feró#rockzenész

A Beatrice vezetője szerint Juhász Péter Pált nagyon meg kell büntetni.

Nagy Feró énekes, a Beatrice frontembere érkezik a vörös szőnyegen a közmédia Petőfi Zenei Díjainak átadására az A38 Hajón 2025. június 1-jén

Forrás: MTI

Fotó: Bruzák Noémi

Áll a bál, de meg is érdemeltem – mondta Nagy Feró Kossuth-díjas rockzenész, a Beatrice zenekar vezetője a Hír TV Monitor című műsorában. A rocklegenda úgy folytatta: a Békemeneten volt egy olyan félresikerült, cinikus mondata, amiről nem gondolta volna, hogy ekkora port kavar. – Utáltam, hogy a gyerek ott nyomja a mikrofont és hülyeségeket kérdez. Azt gondoltam, hogy ezzel lerázom, ami sikerült, csak utána beindult a balliberális sajtó – idézte fel.

Nagy Feró kijelentette: nem gondolta volna, hogy a mondatának ekkora visszahangja lesz. – Rockzenésztől ez miért ne lehetne? Nem vagyok én politikus. A rockzenész lehet, hogy egy kicsit leértékeli a dolgokat és hülyeségeket beszél. Miért ne beszélhetne? Majd elnézést kérek tőlük, aztán viszontlátás! – fogalmazott. 

A műsorvezető ezután megkérdezte, hogy a zenész elnézést kér-e a lányoktól, amire Feró igennel felelt.

Hozzátette, hogy felnőtt lányokról volt szó, az ügybe pedig „már belekeveredett a pedofíliától kezdve minden”, a kerítő Juhász Péter Pált viszont nagyon meg kell büntetni.

Borítókép: Nagy Feró (Fotó: Lakatos Péter/MTI)

 

