1 órája

Rengeteg magyar településen várható áram- és gázszünet: itt a lista

Nyilvánosságra hozta az E.ON azoknak a településeknek a listáját, amelyeket érint az október végéig érvényes áramszünet.

MW
A szolgáltatáskiesés néhol csak bizonyos településrészeket vagy egy-egy utcát érint, de lesznek helyek, ahol az egész településen áramszünet várható – írja a Magyar Nemzet. Az E.ON tájékoztatása szerint négy településen a gázszolgáltatás is szünetelni fog.

A szolgáltató által közzétett listában pontosan megjelölték, hogy mikor és hol lesz áramszünet.

Az érintett települések hosszú listáját, a pontos helyszíneket és időpontokat ITT olvashatja.

 

