A Békemenet erejével érkezett Orbán Viktor az uniós csúcsra

„Fantasztikus volt veletek, köszönöm, hogy eljöttetek minden idők legfontosabb és legnagyobb Békemenetére! Kétszer annyian voltunk, mint a tiszások a háborús meneten, nagy a pánik a túloldalon” – üzente a miniszterelnök a Harcosok Klubja közösségi oldalán - írta a Magyar Nemzet.

A számok önmagukért beszélnek: a magyar emberek elsöprő többsége a békét és a biztonságot választotta, egyértelmű üzenetet küldve Brüsszelnek és a hazai háborúpárti erőknek, élükön a Tisza Párttal.

A Békemenet megkerülhetetlen üzenete: a magyarok békét akarnak

A miniszterelnök világossá tette: a Békemenet erejével érkezett meg a brüsszeli uniós csúcsra, ahol már „mindenki látja, hogy a magyarok békét és biztonságot akarnak. A Békemenet megerősítette a kormány békepárti és biztonságpárti politikáját. A magyarok döntését nem lehet lesöpörni az asztalról. A magyarok döntését mindenkinek tiszteletben kell tartania.”

Mire Orbán Viktor kiért a belga fővárosba, a helyzet drámaira fordult: „Brüsszelben már égett a ház…” – utalt a háborús pszichózisra, amely eluralkodott az európai vezetők körében. A miniszterelnök szerint:

benne vannak a háborúban és a háborús lelkiállapotban nyakig. Folytatni akarják. Mi meg ki akarunk maradni.

Brüsszel a magyarok pénzére pályázik

A küzdelem azonban élesedik. A miniszterelnök rámutatott a háborúpárti erők legfőbb problémájára: „Brüsszel folytatni akarja a háborút, de a pénze elfogyott.” Ezért akarják az „európaiak, a magyarok pénzét” is Ukrajnába küldeni.