A béke jótékony hatásait mindenki a saját bőrén érezné (videó)

Az ellenzékkel nem foglalkozom, ha Orbán Viktor kapott volna béke Nobel-díjat, azt mondták volna, hogy biztos megvette – jegyezte meg a budapesti békecsúcs belpolitikai visszhangjával kapcsolatban Kiss Rajmund. Nekik teljesen mindegy, Ady azt írta, hogy „dőltömre Tökmag Jankók lesnek” – idézte A muszáj Herkulesből. Kifejtette: az biztos, hogy a patrióta közösséget ez megerősíti, mert közöttük is lehetnek csalódottak, akik azt mondják: úgy vártam, hogy a Trump nyerjen, de igazából nem láttam, hogy történt volna valami.

Hát most egy hét alatt több történt, mint az elmúlt évtizedekben az amerikai–magyar kétoldalú kapcsolatokban – utalt az MCC diplomáciai műhelyvezetője a budapesti békecsúcson kívül a közel-keleti békecsúcsra, amelyre meghívták a magyar kormányfőt is, illetve hogy az is kiderült: hamarosan a Fehér Házba, az amerikai elnökhöz is ellátogat Orbán Viktor.

A helyzet az, hogy a Tisza-szavazók is pontosan tisztában vannak azzal, hogy Magyar Péter és Orbán Viktor nagyon nem egy súlycsoport, ég és föld a különbség – mondta Koskovics Zoltán. Még akkor is teljesen nyilvánvaló volt, hogy mekkora közöttük a különbség, amikor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője teljes mellszélességgel kiáll Magyar Péter mellett. De Ursula von der Leyen és Manfred Weber nevetségesen apró figurák egy Donald Trumphoz képest – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.

Az igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: