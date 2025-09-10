szeptember 10., szerda

Elemzés

2 órája

Háborús retorika, üres szólamok: látszatpolitizálás Ursula von der Leyen EU-elnöksége

Címkék#Tisza Párt#Európai Unió#Ukrajna#Ursula von der Leyen#beszéd

Brüsszel milliárdokat áldoz Ukrajna támogatására, miközben a saját polgárainak érdekét háttérbe szorítja. Ursula von der Leyen elnök az Európai Unió helyzetéről tartott értékelést Strasbourgban – az elhangzottakat Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője vette górcső alá és elemezte.

MW
Háborús retorika, üres szólamok: látszatpolitizálás Ursula von der Leyen EU-elnöksége

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az unió helyzetét értékelő vitában az Európai Parlament strasbourgi székházában 2025. szeptember 10-én

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Ronald Wittek

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén tartotta meg az Európai Unió helyzetéről szóló beszédét.

VON DER LEYEN, Ursula
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az unió helyzetét értékelő vitában az Európai Parlament strasbourgi székházában 2025. szeptember 10-én, az EP négynapos plenáris ülésének harmadik napján 
Fotó: Ronald Wittek / Forrás: MTI/EPA

A beszéd nagy része Ukrajnáról és a gázai konfliktusról szólt, ami azt jelzi, hogy Ursula von der Leyen az európai problémák és kihívások helyett sokkal inkább olyan ügyekre koncentrál, amelyekhez sok esetben Európának nincs köze vagy amelyekre Európa rossz választ adott

– mondta a Magyar Nemzetnek Deák Dániel. 

A bizottság elnöke arról beszélt, hogy Európa háborúban áll, kell egy 19. szankciós csomag Oroszország ellen, arról beszélt, hogy Ukrajna támogatását tovább kell fokozni, tehát egyértelműen a háború eszkalációjának irányába tett lépéseket hallhattunk tőle

– folytatta.

A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy 

ezek nem az európai érdeket szolgálják, nem véletlenül Orbán Viktor miniszterelnök is arra szólítja fel Von der Leyent és az európai döntéshozókat, hogy a tárgyalóasztalnál kellene ezt a konfliktust megoldani. 

Ahelyett azonban, hogy az Európai Unió a béke irányába tenne lépéseket, továbbra is a háborút erőltetné.

Az elemző a migráció okozta európai palesztinpárti fordulatra is kitért. 

A nagy mennyiségű muszlim bevándorló miatt a nyugat-európai országokban érzékelhető egy palesztinpárti fordulat. Látjuk a tüntetéseket és látjuk, hogy egyre nagyobb az antiszemitizmus Európában, ami összefügg a migrációval

– fogalmazott, hozzátéve, hogy „a nyugat-európai elit egyfajta palesztinbarát politikát képvisel és emiatt azokat a hagyományos szövetségesi kapcsolatokat áldozza fel, amelyek a keresztény-zsidó kultúra alapkövei”.

A magyar kormány az Egyesült Államokhoz hasonlóan azonban Izrael-párti állásponton van, és a bejelentett Izrael-ellenes szankciókat ezért valószínűleg nem fogadják el.

A bizottság elnöke az európai versenyképesség erősítéséről is beszélt, újra nagy szavakkal hirdette saját sikerét: Ursula von der Leyen erősebb, ellenállóbb, egységesebb Európát ígért.

Itt sok jól hangzó kijelentése is volt, de ahogy láttuk, ezek már korábban is a semmibe vesztek. Az elmúlt évek adatai azt mutatják, hogy Európa versenyképessége egyre inkább romlik, és lemaradunk a globális versenytársakkal szemben. Az európai kereskedelmi megállapodásról kínosan hallgatott, miközben minden vélemény szerint az Európa számára kifejezetten hátrányos

– mondta Deák Dániel. Emlékeztetett, hogy egy friss felmérés szerint 

az európai emberek 60 százaléka azt szeretné, hogy Ursula von der Leyen adja be a lemondását.

A szakértő végül arra is rámutatott, hogy Ursula von der Leyen az egységre hivatkozva rá akarja erőltetni Magyarországra is az álláspontját, valamint emlékeztetett, hogy a brüsszeli elit egyértelműen a Tisza Pártot támogatja. 

A cikk arra is felhívta a figyelmet, hogy 

Ursula von der Leyen beszédét Magyar Péter állva tapsolta.

A részletekért és a videóért kattintson! 

 

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
