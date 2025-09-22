Ukrajna uniós csatlakozása megölné az európai gazdákat

Ukrajna uniós csatlakozása megölné, tönkretenné az összes gazdát Európában. Ezt mondta Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter – közölte Menczer Tamás a Facebookon hétfőn.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videójában részletet közölt Dmitro Kuleba beszédéből, akinek szavai szerint jelenleg az egész ukrán agrárium „kategorikusan összeegyeztethetetlen” az európai mezőgazdasággal. „Vagyis ha úgy lépünk be, ahogy most áll a helyzet, egyszerűen megölnénk a gazdákat egész Európában” – mondta a volt ukrán külügyminiszter a videón.

Menczer Tamás ennek kapcsán leszögezte: Ukrajna uniós csatlakozása megölné, tönkretenné a magyar gazdákat és a magyar gazdaságot is.

Ne feledd, a Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát. A Tisza szavazóinak 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós tagságát. De mi nem!

– hangsúlyozta a kommunikációs igazgató.

Rögzítette: a kormány és a kormánypártok nemet mondanak Ukrajna uniós tagságára.

„Nekünk Magyarország az első. Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!” – fogalmazott Menczer Tamás.