Zelenszkij szerint bizonyos ukrán fegyverekből – például tengeri drónokból és tankelhárítókból – túltermelés van.

Egyik példa erre a tengeri drónok, amelyekben a világ számít ránk, és amelyekből túltermelésünk van, valamint a tankelhárító fegyverek és néhány más típusú fegyver

– mondta Zelenszkij.

Ukrajna nem fog jótékonykodni a fegyverekkel, és azoknak segíteni, akik nem törődnek Ukrajnával

– szögezte le az elnök, hozzátéve, hogy az exportot szigorúan ellenőrzik, hogy ukrán technológiák ne jussanak Oroszország vagy szövetségesei kezébe - olvasható a Magyar Nemzet oldalán.