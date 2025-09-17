Újabb felvétel: Magyar Péter mellett állva is viselhette fegyverét Tokatábornok

Máskor is hordhatta fegyverét egy nyilvános rendezvényen Ruszin Szendi Romulusz – derül ki a Magyar Nemzethez eljuttatott felvételből. Nagyon úgy tűnik, hogy a Tisza Párt korábbi gyűlésén Magyar Péter mellett is fegyverrel pózolhatott Ruszin-Szendi Romulusz, itt vannak a képek, mindenki eldöntheti, hogy mi lehet Ruszin-Szendi Romulusz kabátja alatt.

Korábban erről írt a Honvédelmi miniszter is, aki szerint Ruszin-Szendi már akkor is fegyvert viselt, amikor civilként egy vacsorán egy volt vezérkari főnök születésnapját ünnepelték. Jelen volt minden volt vezérkari főnök a feleségével együtt egy HM-ingatlanban, ahol külön felszólításra sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől és emiatt intézkedni kellett.