Ügyészi hatáskörbe került a Szőlő utcai javítóintézet ügye

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a DK azt próbálta sugallni, hogy Semjén Zsolt érintett a Szőlő utcai álhírbotrányban. Tuzson Bence a nyilvánosságra került kormányzati jelentés főbb megállapításait ismertette: kiskorú sértett nem volt, politikus neve nem merült fel. „A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér” – hangsúlyozta. A teljes jelentést a Magyar Nemzet részletesen ismertette.