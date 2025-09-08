10 órája
A Tisza-szimpatizánsok akasztással fenyegették a közmédia munkatársait (videó)
Akasztással fenyegették Kötcsén a közmédia riportereit Tisza-hívek. A zaklatások odáig fajultak, hogy egy védelmükre kelő háromgyermekes édesanyába is belekötöttek, végül a rendőrök állították helyre a rendet. A Magyar Nemzet megkérdezte a Tisza Pártot, mi a véleményük arról, hogy vasárnap Kötcsén Magyar Péter szervezetének szimpatizánsai inzultáltak és fenyegettek újságírókat és riportereket.
Orbán Viktort is kivégeznék a Tisza-szimpatizánsok
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
Akasztással fenyegették a közmédia stábját tiszás szimpatizánsok tegnap Kötcsén – adta hírül az M1 Híradó. Mint azt bemutatták, a tiszások egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták Császár Attila riportert és kollégáit.
Tisza-adó és megszorítások: ilyen jövőt hozna Magyar Péter gazdasági csomagja
A délután egy pontján azonban egy csoport odáig fajult, hogy akasztással kezdett fenyegetőzni. Az M1 stábját egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe a Tisza-szimpatizánsok ezek után szintén belekötöttek. A csecsemőjét a karján tartó asszony elleni támadás odáig fajult, hogy rendőröknek kellett közbelépni.
Bohár Dániel riporter is beszámolt az incidensről, kiemelve: a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek a személyi operatőre irányította az akasztással fenyegetőző szimpatizánsokat. Az sem tartotta vissza őket, hogy a jelenetet három gyermek is végignézte. Ráadásul az egyik résztvevő azt is ordította, hogy Orbán Viktort fel kell akasztani − olvasható a Magyar Nemzet oldalán.
Így inzultálták A Hír TV riporterét
A Kötcsére sereglett maroknyi tiszás a Hír TV riporterét, Futó Boglárkát is inzultálta. A Magyar Nemzet helyszíni tudósítója szemtanúja volt annak az esetnek, amikor néhányan körbevették az újságírót, aki éppen interjút készített egy résztvevővel − emlékeztet a lap.
Egy Tisza-hívő nő, akinek ráadásul többször lerepülő egy fehér madár is volt a vállán, elkért egy hangosbeszélőt és közvetlen közelről üvöltözött vele Futó Boglárka arcába, miután társai nagy nehezen bekapcsolták az eszközt.
Az operatőr kamerája elé zászlót lógattak be, hogy ne tudjon normális helyszíni felvételt készíteni, és végig üvöltözve, a televíziósok legközvetlenebb személyes aurájába nyomulva követték a munkájukat végző újságírókat.
Magyar Péterék nem ítélték el szimpatizánsaik fenyegetőzését és erőszakos fellépését
A Magyar Nemzet megkérdezte a Tisza Pártot, mi a véleményük arról, hogy vasárnap Kötcsén Magyar Péter szervezetének szimpatizánsai inzultáltak és fenyegettek újságírókat és riportereket. Futó Boglárkának, a Hír TV riporterének közelről az arcába üvöltöttek hangosbeszélővel, akadályozva ezzel a munkavégzésben, valamint akasztással fenyegették a közmédia stábját.
A Tisza Párt szó szerint ezt a válasznak látszó kérdést küldte a Magyar Nemzet munkatársának: „úgy érti, mi a véleményünk arról, hogy a TISZA egy mindenki számára nyitott rendezvényt tartott, ahol még a propagandisták is dolgozhattak, amíg az állampárt a fél települést lezáratta, körbekordonoztatta és az újságírók meg sem közelíthették a rendezvényt?”
Ez alapján tehát kijelenthető, hogy
Magyar Péter pártja nem ítélte el a nekik nem tetsző újságírók és riporterek elleni erőszakos fellépést,
helyette az unalomig ismert paneleket izzadták ki válaszukban.