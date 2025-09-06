21 perce
Fricz Tamás: sorcsere kell a Tiszában, ha versenyben akar maradni (videó)
„A Tisza Párt politikusai előrehozott őszödi beszédeket tartanak folyamatosan, mint például Tarr Zoltán alelnök vagy Kollár Kinga európai parlamenti képviselő, de Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt is ide lehet sorolni” – kommentálta a Tisza Párt kiszivárgott brutális adóemelési terveit Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Fricz Tamás, az AK kutatási tanácsadója.
A Tisza másodvonalbeli politikusai ezzel megkönnyítik a választók dolgát
– mondta a politológus.
Az egész társadalomra nagyon mély hatással lesz ez az egész
– mondta a műsorban Gajdics Ottó, a Médiaworks főszerkesztője.
Mert kiderült egy kormányra törekvő politikai alakulatról, hogy szemérmetlenül hazudik, és miközben adócsökkentésről beszél, brutális adóemelést tervez. Ez a lényege ennek az egésznek
– foglalta össze.
Orbán Viktor: a kötcseiek sem értik, miért visz balhét és provokációt a Tisza a falujukba
„A szélsőséges pártok támogatottsága mindig beleütközik egy üvegplafonba”
– emlékeztetett Gajdics Ottó.
És egy gyűlöletre alapozott párt, mint a Tisza az szélsőséges. Csak egy baj van: mégis nagyon sokan vannak. A Tiszában most összegyűlt mindenfajta szélsőség. A szélsőbalos is, a szélsőjobbos is, az egészen őrült változat is, és ezek összeadódnak. Szerintem ez sincs több 40 százaléknál, ugyanakkor a Fidesznek nagyon-nagyon keményen kell dolgoznia azért, hogy a szimpatizánsait aktivizálja, és nemcsak a szavazás napján, hanem előtte is, új politikai innovációkkal
– mondta a Médiaworks főszerkesztője.
