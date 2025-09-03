szeptember 3., szerda

Hilda névnap

23°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Drágulás

42 perce

A Tisza-adó a kenyér árát is növelné

Címkék#Molnár Dániel#energiapolitikai#búza#árpa

Ha megvalósulna a Tisza Párt energiapolitikai terve, a benzin literenkénti ára 1026, a gázolajé 1051 forintra emelkedhetne, ami az élelmiszerárakra is jelentős hatással lenne.

MW
A Tisza-adó a kenyér árát is növelné

Drágulhat a kenyér a Tisza Párt tervei miatt

Forrás: MW

Fotó: Bencsik Adam

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője a Világgazdaságnak elmondta: az AKI Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a legfontosabb mezőgazdasági termékek – búza, őszi árpa, kukorica – termelési költségének körülbelül 24 százalékát teszik ki a gépköltségek, ezen belül az üzemanyag költsége 17 százalék körül alakul.

Az ezerforintos üzemanyagár a jelenlegi 600 forint alatti szintekhez képest közel 70 százalékos drágulást jelentene, amit várhatóan a mezőgazdasági termelők továbbhárítanának az élelmiszeriparra. 

Ez az átadási árakban mintegy 10 százalékos emelkedést okozna, ami a hazai élelmiszeripar termelői áraiban 2,5 százalékos növekedést jelentene. Az élelmiszeripari szereplők ezt továbbhárítanák a kiskereskedelemre és a fogyasztókra, ami a teljes inflációt körülbelül 0,5 százalékponttal emelné.

A termékcsoportok áremelkedése azonban jelentős eltéréseket mutathat, egyes árucikkek jóval nagyobb, míg mások kisebb mértékben drágulnának. Emellett a magasabb üzemanyagárak a szállítási költségeket is növelik, ami gyorsan megjelenhet a termékek és szolgáltatások áraiban.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu