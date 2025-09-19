szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

27°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyzet

46 perce

Tehetetlen Svédország az egyre növekvő tinédzserbűnözéssel szemben

Címkék#statisztika#bűncselekmény#gyilkosság

Noha a svéd kormány és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök azt állítja, nem igaz, hogy Svédország a bűnözés miatt összeomlott, ahogyan az sem, hogy a tinédzserkorú fiatalok bűncselekményeket követnek el, bűnbandák tagjaivá válnak és egyre inkább veszélyben vannak a fiatalok Svédországban, a tények mást mutatnak.

MW
Tehetetlen Svédország az egyre növekvő tinédzserbűnözéssel szemben

Forrás: AFP

Fotó: TT News Agency via AFP

Svédországban az elmúlt évtizedben riasztóan gyorsan nőtt a fiatalok részvétele a súlyos bűncselekményekben, a bűnözői hálózatokhoz kapcsolódó bűnesetekben - írta a Magyar Nemzet.

A bűnözéssel kapcsolatos kihívások az egész országot érintik, legyen szó ritkán lakott területekről, kisebb városokról vagy nagyvárosi területekről

 – áll abban a tanulmányban, amelyet Tiina Ekman, a Svéd Ifjúsági és Civil Társadalmi Ügynökség (MUCF) vezető elemzője készített még év elején. 

Az elemzés kitér arra is, hogy 

az emberölések aránya Svédországban évek óta nagyon magas az európai országokhoz képest. 2021-ben negyvenegy, 15–29 éves férfi halt meg, míg gyilkosságokról szóló globális tanulmány szerint ugyanebben az évben Európában 28 ember halt meg erőszakos bűncselekményben.

A tanulmány szerzője úgy fogalmazott: a magyarázat arra, hogy a gyilkosságok száma Svédországban jobban növekszik, mint más országokban, az, hogy szervezett bűnözés egyre növekszik a skandináv országban.

A tanulmány szerzője úgy fogalmazott: a magyarázat arra, hogy a gyilkosságok száma Svédországban jobban növekszik, mint más országokban, az, hogy szervezett bűnözés egyre növekszik a skandináv országban.

Szakértői elemzések arra is rámutatnak helyi bűnözői hálózatok nagy része aktívan toborozza a 18 év alatti fiatalokat.

Egyre gyakoribbá vált, hogy a bűnbandák már nemcsak kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekhez, hanem erőszakos és kockázatos bűncselekmények, például lövöldözések, robbantások vagy gyilkosságok elkövetéséhez is gyermekeket és serdülőket használnak ki

– áll az elemzésben, amely kiemeli: ezt az állítást egyértelműen alátámasztják a sérüléssel vagy halállal járó lövöldözésekre vonatkozó statisztikák, amelyek szerint az elmúlt öt évben gyorsan nőtt a tizennyolc év alatti gyanúsítottak aránya. 

A teljes cikkért kattintson ide. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu