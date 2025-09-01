szeptember 1., hétfő

Beismerés

2 órája

Tarr Zoltán kijelentése újabb bizonyíték a Tisza-adó ügyében (videó)

Címkék#Tarr Zoltán#Tisza-adó#Magyar Péter#bizonyíték

Megdöbbentő kijelentést tett a Tisza Párt etyeki fórumán a párt alelnöke. Tarr Zoltán beismerése megerősíti a Tisza-adóval kapcsolatosan napvilágot látott információkat. A botrányos vallomásra Kocsis Máté és Menczer Tamás is reagált.

MW
Tarr Zoltán kijelentése újabb bizonyíték a Tisza-adó ügyében (videó)

Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk

– fogalmazott a Tisza Párt alelnöke az etyeki fórumon, hívta fel a figyelmet Deák Dániel, akinek bejegyzését a Magyar Nemzet szemlézte.  

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. 

Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

A teljes cikkért kattintson!

Tarr Zoltán botrányos vallomására Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője is reagált a közösségi oldalán

Menczer Tamás: itt a bukás, a lebukás

A kormánypártok komunikációs igazgatója szintén a közösségi oldalán fejtette ki véleményét. 

Lebuktak, megbuktak. A Tisza-adóval elvennék a pénzedet. Ha bruttó 400 ezer forint felett keresel, akkor sok tízezer, sok százezer forintot veszítenél, ha hagyjuk. De nem hagyjuk! Ne hagyd te se!

– fogalmazott videójában Menczer Tamás. 

