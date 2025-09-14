Tarr Zoltán szerint az EU érdekében áldozni kell a magyar önrendelkezésből

Rengeteg előnye van a számunkra az Európai Uniónak, sorolni lehet. Én azt a képet hadd használjam, hogy nyilván olyan ez, mint egy házasság, egy jó házasság – ilyen is van ugye –, amikor nyilván, amikor belép két ember egy házasságba, akkor bizonyos részeit a saját szuverenitásának feladja, és ezt a legtöbb esetben nem, hogy is mondjam, zokogva és a haját tépve teszi meg, hanem ugye óriási fesztivál, lagzi keretében, elképesztő örömmel és mindent megígérve a másiknak. Magyarország az Európai Unió része, nyilván bizonyos dolgokban lemondott bizonyos dolgokról, de cserébe valami olyat kapott, amit semmilyen más módon nem tudott volna megkapni. (...) Nekünk az Európai Unió és egy erős Európa a lényeg és a fontos és a szempont – már nem Magyarország előtt –, de hogy egy erős Európában gondolkodunk