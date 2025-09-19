2 órája
Szintet lépett a tiszás erőszak: lincselésre buzdítanak Szentesen
Nyilvános lincselésre szólította fel követőit Szentesen egy Tisza-szimpatizáns csoport.
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
A legaljasabb mocskosságra készülnek a szentesi Tisza-szimpatizánsok. Vesszőzést, lincselést terveznek egy visszavonult, beteg ember háza előtt – írta meg a cs3.hu alapján a Magyar Nemzet.
A Szentesi Skacok nevű csoport szervezett egy tüntetést Farkas Sándor háza elé. Egy eseményt is létrehoztak erről a Facebookon, ahol azt írták:
Gyertek el és álljunk ki a korrupt politikusok ellen, Kisbajszos hesziendájánál és vegyük kezünkbe az igazságszolgáltatást, mint ahogy Nepálba tették a tüntetők. Mindenki hozzon egy mogyorófavesszőt vagy egy botot.
Vagyis nyíltan erőszakra és lincselésre buzdítanak.
Így morzsolná szét a Tisza-csomag a magyar középosztálytMagyar Péterék terveit minden háztartásnak meg kellene fizetnie.
A gyűlöletcsoportnak van egy weboldala is, amin egy videót is közzétettek a nepáli zavargásokról, ahol őrjöngve támad a csőcselék, botokkal, és husángokkal.
A gyűlölködő tiszásokat az sem érdekli, hogy Farkas Sándor betegsége miatt már hónapokkal ezelőtt lemondott az Agrárminisztériumban betöltött államtitkári megbízatásáról.
A teljes cikk ITT olvasható el.