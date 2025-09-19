szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

20°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döbbenetes

2 órája

Szintet lépett a tiszás erőszak: lincselésre buzdítanak Szentesen

Címkék#Szentes#csőcselék#Farkas Sándor

Nyilvános lincselésre szólította fel követőit Szentesen egy Tisza-szimpatizáns csoport.

MW
Szintet lépett a tiszás erőszak: lincselésre buzdítanak Szentesen

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

A legaljasabb mocskosságra készülnek a szentesi Tisza-szimpatizánsok. Vesszőzést, lincselést terveznek egy visszavonult, beteg ember háza előtt – írta meg a cs3.hu alapján a Magyar Nemzet.

A Szentesi Skacok nevű csoport szervezett egy tüntetést Farkas Sándor háza elé. Egy eseményt is létrehoztak erről a Facebookon, ahol azt írták:

Gyertek el és álljunk ki a korrupt politikusok ellen, Kisbajszos hesziendájánál és vegyük kezünkbe az igazságszolgáltatást, mint ahogy Nepálba tették a tüntetők. Mindenki hozzon egy mogyorófavesszőt vagy egy botot.

Vagyis nyíltan erőszakra és lincselésre buzdítanak.

A gyűlöletcsoportnak van egy weboldala is, amin egy videót is közzétettek a nepáli zavargásokról, ahol őrjöngve támad a csőcselék, botokkal, és husángokkal.

A gyűlölködő tiszásokat az sem érdekli, hogy Farkas Sándor betegsége miatt már hónapokkal ezelőtt lemondott az Agrárminisztériumban betöltött államtitkári megbízatásáról.

A teljes cikk ITT olvasható el. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu