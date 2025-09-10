Magyar-fehérorosz kapcsolatok
1 órája
Szijjártó Péter: Európának békére van szüksége
A külgazdasági és külügyminiszter Minszkben tárgyal. „Európának békére van szüksége, mi ezt képviseljük mindenhol” – írta Szijjártó Péter a közösségi oldalán.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügymniszter Minszkben tárgyal
Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala
„A háború eszkalációs kockázata egyre súlyosbodik, most kell hideg fejjel, józan ésszel gondolkodni és cselekedni! Európának békére van szüksége, mi ezt képviseljük mindenhol!” – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki Fehéroroszország fővárosában, Minszkben tárgyal.
Ezt ne hagyja ki!Milánó
23 órája
Szijjártó: nem lecserélni kell a meglévő energiaforrásokat, hanem újakat bevonni
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre