Mentegetés

1 órája

Szijjártó: egy antifa terrorista oldalára állt az Európai Parlament

Címkék#embervadászat#Magyar Péter#Szijjártó Péter#Európai Parlament

Az Európai Parlament ismét kiállította magáról a bizonyítványt azzal, hogy nem járult hozzá az antifa terrorista Ilaria Salis és a szintén bűncselekménnyel vádolt Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséhez, ezzel segítve őket a felelősségre vonás elkerülésében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden New Yorkban, írja az MTI.

MW
Szijjártó: egy antifa terrorista oldalára állt az Európai Parlament

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: MTI

Fotó: Soós Lajos

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy előző héten olyan javaslattal fordult az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez, Kaja Kallashoz, hogy az Egyesült Államok példáját követve minősítsék terrorszervezetnek az Antifa mozgalmat.

„Mert az Antifa az egy terrorszervezet. Az Antifa szélsőséges ideológiát terjeszt, és ennek a szélsőséges ideológiának a keretében gyakorlatilag biztatást adnak arra, hogy mindazokkal szemben erőszakosan lépjenek fel, akik ezzel az erőszakos ideológiával nem értenek egyet”

– húzta alá a külgazdasági és külügyminiszter.

„Hát mit csináltak Magyarországon? Mit csináltak Budapesten? Mit csinált ez az Ilaria Salis nevű nő Budapesten? Egy banda tagjaként a nyílt utcán, Magyarországon embervadászatot hajtottak végre, és agyonvertek embereket csak azért, mert azt gondolták róluk, hogy valamifajta más ideológiát követnek” – folytatta.

„Ez terrorizmus, ezt nem lehet másként minősíteni, ez nyílt utcai embervadászat. Most az Európai Parlament egy nyílt utcai embervadászaton részt vevő antifa terrorista oldalára állt, és azt mentegeti” – tette hozzá.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy az Európai Parlament ismételten kiállította magáról a bizonyítványt azzal, hogy Magyar Pétert és Ilaria Sarist „mentegetik és rejtegetik a magyar hatóságok elől”.

„Én azt gondolom, hogy aki bűncselekményt követett el, az ne bújjon a mentelmi joga mögé, mégis most ez történik mindkét személy esetében, és az Európai Parlament jól láthatóan segíti ezeket az embereket abban, hogy bujkáljanak a felelősségre vonás alól”

– fogalmazott.

„Én továbbra is azt az álláspontot képviselem, hogy az Antifát igenis terrorszervezetté kell nyilvánítani, mert az, és az Európai Parlament ebben az esetben egy terrorszervezetet menteget, ami egészen egyszerűen elfogadhatatlan, felháborító” – összegzett.

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
