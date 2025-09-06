Az anyák adómentessége is Magyar Péter tanácsadójának a célkeresztjébe került

A lap által szemlézett Ellenpont cikke szerint a Gyurcsány–Bajnai-korszak jegybankelnöke okfejtését úgy folytatta, hogy

„úgyhogy ezen az ágon nem lehet igazán gyors növekedést elérni, ha viszont ezt sem csinálja a kormány, akkor az organikus növekedésünk az nagyjából ilyen egy százalék körüli évente ebben a szerkezetben. Nyilván az a cél, vagy az a feladat, hogyha majd lesz egy új kormány, akkor azonnal hozzáfogjon ennek a szerkezetnek a változtatásához.”

Az oknyomozó portál azt is felidézte, hogy Surányi György az előadásában arról is beszélt, hogy a rezsicsökkentést „előbb-utóbb” meg szeretné kérdőjelezni, hozzátéve, hogy az egy „egészen durva dolog”.

