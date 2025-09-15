Ruszin-Szendi kézifegyverrel jelenhetett meg a Tisza Párt rendezvényén (videó)

Újabb botrány Ruszin-Szendi Romulusz körül: egy felvétel szerint Magyar Péter embere kézifegyverrel jelent meg a Tisza Párt rendezvényén. Korábban sem riadt vissza az erőszaktól: Kötcsén kézzel és testtel lökdöste arrébb a Mandiner újságíróját, amikor a Tisza adóterveiről kérdezte − írja a Magyar Nemzet.

Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter

Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött:

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

Börtönbe kerülhet Ruszin-Szendi Romulusz

Az Origo felhívja a figyelmet, az, hogy Ruszin-Szendi vezérkari főnök volt, nem jelent semmit, nem jár neki automatikusan civil fegyvertartási vagy -viselési engedély. Feltételezhető, hogy a rendőrség indokolt esetben, fokozott veszélyeztetettség miatt adhatott számára ilyen engedélyt, amennyiben éles lőfegyver volt nála.