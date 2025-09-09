szeptember 9., kedd

Balhék

5 órája

Orbán Viktor videóban mutatja be az agresszió politikáját, amivel szemben állnak

Címkék#agresszió#Magyar Péter#Ruszin-Szendi Romulusz#Orbán Viktor

A Fidesz a békét és a nyugalmat képviseli. „Tessék választani!” – írta a miniszterelnök.

MW
Orbán Viktor videóban mutatja be az agresszió politikáját, amivel szemben állnak

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre érkezik a kötcsei Dobozy-kúriához 2025. szeptember 7-én

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

Fotó: Fischer Zoltán

„Kinek a kakaskodás és az agresszió, kinek a béke és a nyugalom. Tessék választani!” – ezt írta legutóbbi videójához Orbán Viktor. A felvételen Magyar Péter és embereinek elhíresült agresszív jeleneteit lehet megnézni, ahogy a Tisza-vezér rácsapja egy újságíró kezére az ajtót, szakértője Ruszin-Szendi Romulusz egy riportert lökdös, a párt szimpatizánsai pedig egy többgyermekes anyukát fenyegetnek. 

Orbán Viktor kötcsei beszéde is hallatszik a háttérben, amikor arról beszél, hogy a bizalomvesztett pártoknak marad a balhézás. 

 

