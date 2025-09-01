1 órája
Orbán Viktor: nem bérlakás, nem albérlet, saját otthon!
A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést a ma rajtoló Otthon start programmal kapcsolatosan. Orbán Viktor hangsúlyozta, a kormány célja, hogy Magyarországon mindenkinek saját otthona legyen.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Elindult az Otthon start program. Ez Magyarország történetének legegyszerűbb és legkönnyebben igényelhető lakás- és házvásárlási támogatása. Nem csoda, hogy megmozdult az ország. Azért csináljuk, hogy Magyarországon mindenkinek lehessen saját otthona
– írta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.
Nem bérlakás, nem albérlet, saját otthon! Startolj rá!
– fogalmazott a kormányfő.
Otthon start: elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb otthonteremtési programja