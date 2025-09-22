1 órája
Orbán Viktor: indul a parlamenti meló
„Merjük naggyá tenni Magyarországot” – üzente a kormányfő Facebook-bejegyzésében, amelyben tudatta, hogy felszólal a parlament őszi ülésszakának kezdetén.
Orbán Viktor miniszterelnök felszólal az Országgyűlésben
Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala
Első ülésnap, indul a parlamenti meló. Ideje volt. Tavasz óta annyi minden történt, mint máskor évek alatt. A napirend előtt mindenről beszámolok, és – kellő szerénységgel – azt is elmondom, hogyan lesz Magyarország a változások győztese
– írta Orbán Viktor hétfőn a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor: napról napra százával és ezrével vagyunk többen
A miniszterelnök bejegyzésében azt üzente:
„Merjük naggyá tenni Magyarországot!”
Háromnapos üléssel kezdi őszi rendes ülésszakát a parlament. Hétfőn megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, és a tervek szerint húsz mentelmi ügyet is megvitatnak a képviselők.