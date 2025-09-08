1 órája
Orbán Viktor kötcsei beszédétől hangos a világsajtó
Orbán Viktor kötcsei beszéde a nemzetközi sajtó érdeklődését is felkeltette.
Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor az őszi politikai idény egyik kiemelt eseményén, a kötcsei pikniken tartott helyzetértékelést. A kormányfő kötcsei felszólalásai hagyományosan stratégiai jelentőségűek, hiszen rendszerint a jövő kihívásait és Magyarország előtt álló lehetőségeit elemzi. Az idei beszédben kiemelt szerep jutott a 2026-os országgyűlési választásoknak is – írta a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor miniszterelnök a vasárnap tartott eseményen úgy fogalmazott:
a 2026-os választásokon a magyaroknak két út között kell dönteniük – egy önállóan cselekvő párt, illetve egy olyan erő között, amely szerinte szorosabbra fűzné Magyarország kapcsolatát az Európai Unióval, és ezzel „káoszt és szegénységet” hozna az országra.
A Reuters cikkében kiemeli: Orbán Viktor szerint az Európai Unió a következő évtizedben a szétesés veszélyével néz szembe. A miniszterelnök eközben Magyarország erősítésén dolgozik. A családokat adócsökkentésekkel, a nyugdíjasokat utalványokkal támogatja. A fiatal első lakásvásárlóknak biztosított kedvezményes hitelek is az ország jövőjét szolgálják.
A román Agerpres hírügynökség szintén írt az eseményről. A lap rámutatott, hogy Orbán szerint Magyarországnak stratégiailag csak két lehetősége van.
Magyarország nem Ukrajna-ellenes ország
Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország nem Ukrajna-ellenes ország, hanem jövőt kíván biztosítani számára – számolt be az RBC-Ukraine.
A lap azt írta, hogy a kormányfő beszédében az orosz–ukrán háborúról is szólt, különösen a konfliktusban érintett felek céljairól.
