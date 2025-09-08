Orbán Viktor: mindig azt csináltuk, amit mondtunk, ezért van bizalom irántunk (videó)

– Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és amit mondtunk, azt meg megcsináltuk – jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor a kötcsei beszédéből töltött fel egy felvételt, amelyben kormánya beteljesült ígéreteit sorolta. Megemlítette – többek között – az IMF „hazaküldését”, a migránsok távoltartását és a családtámogatásokat, valamint az adócsökkentéseket is.