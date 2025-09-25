1 órája
Orbán Viktor: aki hamis vádakkal sároz be másokat, annak felelnie kell
A miniszterelnök szerint egy szerzetest szidalmazni a templom kapujában, amiért harangozni merészel, nem tüntetés.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala
„Mélyre süllyedtek. Magyarországon mindenki ott tüntet, ahol akar. Össze lehet jönni, lehet tiltakozni. De egy szerzetest szidalmazni a templom kapujában, amiért harangozni merészel, az nem tüntetés. Az inkább szégyen. Aki ilyet tesz, aki másokat erre biztat, az pedig nem a falu bolondja, szimplán gonosz ember. Lelke rajta” – írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.
A kormányfő bejegyzésében hangsúlyozta: Magyarországon mindenki azt mond, amit akar, bárki elmondhatja a véleményét.
De közszereplőket teljesen alaptalan és hamis vádakkal, ócska hazugságokkal és sötét sejtetésekkel besározni, az nem véleménynyilvánítás. Az inkább rágalmazás. Igazi komcsi tempó. Aki ilyet tesz, annak felelnie kell a mondataiért. Ott aztán majd kiderül, hova is vezetnek valóban a szálak
– közölte a miniszterelnök.
Mint ismert, Hadházy Ákos és hívei kedden bementek a budapesti Ferenciek terén álló templomba, hogy számonkérjenek egy papot azért, hogy miért harangozott. A politikus hívei eközben egyházellenes rigmusokat skandáltak, de felhangzott a „mocskos Fidesz” is. Hadházyék szerint az egyházi ember a harangozással akarta megzavarni a tüntetésüket.