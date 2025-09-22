1 órája
Orbán Viktor: Magyarország senkinek nem adott felhatalmazást arra, hogy a nevében háborút viseljen (élő)
A kormányfő a napirend előtti felszólalásában közölte, nem látja az EU-ban azt a megújulási képességet, amelyre szüksége lenne.
Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. március 24-én
– Alkotmányos szokásunk, hogy a kormány beszámol a két ülésszak között hozott döntésekről – fogalmazott Orbán Viktor az Országgyűlés őszi ülésszakának nyitónapján.
A miniszterelnök felszólalását azzal kezdte, hogy 45 évvel Farkas Bertalan űrutazása után Kapu Tibor repítette Magyarországot magasra. A kormányfő gratulált Kapu Tibornak, a szakembereknek, a kormányzati vezetőknek, méltatta Ferencz Orsolya miniszteri biztos munkáját.
Összesen húsz országnak sikerült legalább két űrhajóst feljuttatnia a világűrbe. Tehát benne vagyunk a világ tíz százalékát tömörítő klubban
– tette hozzá.
Az európai politikáról elmondta, hogy a háború, a migrációs nyomás, valamint egy technológiai forradalom állítja kihívás elé Európát. Mint jelezte, a nyugati világban már elszoktak attól, hogy az Egyesült Államok elnöke betartja az ígéretét, márpedig Donald Trump ígéretéhez híven megkezdte a kereskedelmi világrend mély átalakítását. Azt is újdonságnak nevezte, hogy a Kína és a globális dél országai felvették a kesztyűt és erőt, valamint szervezettséget mutatnak. Kiemelte, hogy India szorosabbra fűzte a viszonyát a kínai-orosz tengellyel, aminek hatása lesz a magyar gazdaságra is.
A kormányfő emlékeztetett, Ursula von der Leyen azt mondta: az EU háborúban áll, így hadigazdálkodásra van szükség. A magyar kormány ezzel szemben versenyképességet szorgalmaz. A bizottság elnöke elmondta azt is, hogy nem lesz fordulat migrációs politikában, az ukrán csatlakozási folyamat sürgetését pedig fenntartja Brüsszel.
A miniszterelnök kifejtette:
Magyarország senkinek nem adott felhatalmazást arra, hogy a nevében háborút viseljen. Magyarország senkivel nem áll háborúban, így a nevében nem is járhatnak el. Az uniót erre nem használhatják, amíg egyetlen ország is elleni azt.
Orbán Viktor kifejtette, Magyarország három és fél éve mondja, hogy a háborúra nincs fegyveres megoldás, csakis diplomáciai. Az viszont van, ezért Magyarország szorgalmazza az uniós-orosz találkozót is. Tájékoztatott: az uniós pénzalapokat teljesen felemésztené Ukrajna, Magyarország pedig támogatottból befizetővé válna.
A kormányfő az energiabiztonságról szólva elmondta, a nyár elején a Barátság kőolajvezetéket támadás érte.
A miniszterelnök elmondta, hogy Magyarországon mindenki érti, hogy a rezsicsökkentés fenntartásához elengedhetetlen az orosz gáz és kőolaj. A kormány döntéseinek köszönhetően 2025-ben a legolcsóbb gáz és áram árakat tudják biztosítani a magyar családoknak.
Kitért arra is, hogy nem sikerült visszavonatni Brüsszelben a migrációs paktumot, azt továbbra is hazánkra akarja erőltetni Brüsszel.
Ismertette, hogy a parlamenti baloldal és a Tisza Párt is támogatja a migrációs paktumot. De azt a magyar kormány ellenzi – tette hozzá a kormányfő.
Emlékeztetett, hogy hazánk tíz éve védekezik az illegális migrációval szemben. Látható, hogy nyugaton számos nagyvárosban összeomlott a közbiztonság, ezzel szemben Magyarország a béke és biztonság szigete.
Megjegyezte, hogy Brüsszel naponta egymillió euróra bünteti Magyarországot, amiért nem engedünk be migránsokat. A Tisza Párt és a DK bejelentette, hogy teljesítené Brüsszel követelését – tette hozzá.
Orbán Viktor azt mondta: az unió szerkezete alkalmatlan arra, hogy emelje a tagállamok gazdaságát.
Úgy véli, nem kerülhetjük el az őszinte szembenézést. Mint kifejtette, látja a kudarcot vallott politikák makacs, presztizsalapú védelmét. Látja a mellettünk elhúzó Kínát és Amerikát. Úgy véli, ha nem változtatunk, az uniónak vége lesz. Hozzátette: a római birodalomról is azt hitték, hogy még fennáll, amikor már régen nem létezett.
Az uniós központ ma már nem tudja végig vinni akaratát, a tagállamok nem hajták azt végre
– figyelmeztetett a kormányfő, hozzátéve: ez volt a szankciókkal is, hatalmas nekiindulás, csekély eredmények.
Mario Draghi, az európai központi bank egykori elnöke azt mondta, Európa növekedési alapjai tovább gyengülnek, a pénzügyi mozgástér szűkös, az adósság nő. Orbán Viktor ennek kapcsán úgy vélekedett: a tétlenség nemcsak versenyképességünket, hanem a szuverenitásunkat is veszélyezteti. A helyzet más utat, új léptéket, és új intenzitást igényelne szerinte.
A mesterséges intelligencia frontján az EU tavaly 40, Kína 15, az EU pedig 3 alapmodellt hozott létre. A gépjárműiparban az európai innováció teljesen lemaradt emellett. Draghi szerint túl kell lépni az átalános stratégiákon és a hátrébb tolt ütemterveken. Konkrét dátumokra, kézzelfogható eredmnyekre van szükségünk, és ezekért felelősséget kell vállalni. Orbán Viktor ismeri az uniós vezetőket, így szerinte mindez nem fog megtörténni, de ha megtörténne, annál jobb lenne. Ő azt javasolja, Magyarország ne várakozzon erre.
A kormány ezért megindítja, a saját, nemzeti utat követő gazdasági programját.
Orbán Viktor elmondta, hogy 2026. január elsejétől újabb 50 százalékkal megemelik a családi adókedvezményt. Ezentúl a háromgyerekes édesanyák idén október elsejétől, a kétgyermeked édesanyák 2026-tól felmenő rendszerben szja-mentessé válnak. Ez egymillió édesanyát érint – tette hozzá. Mint jelezte,
az intézkedések együtt négyezer milliárd forintot hagynak a családoknál a következő négy évben.
Ezt nevezik családbarát adóforradalomnak, tette hozzá a kormányfő.
Ismertette, hogy szeptember elsejével elindították a fix 3 százalékos lakáshitel programot. A miniszterelnök szerint az Otthon start program érdemi segítség mindenkinek, aki nem rendelkezik saját lakással. Nincs kamatkockázat, nincs árfolyamkockázat – rögzítette. A miniszterelnök kiemelte, hogy a fix 3 százalékos hitel fiatalok tízezrei előtt nyitja meg a lehetőséget, ami a magyar középosztály kiszélesítésének a programja. Közölte, hogy három hét alatt több mint tízezer hiteligénylést indítottak el, és öt évben belül ötvenezer új lakás fog megépülni.
A kormány meggyőződése továbbra is az, hogy a nyugdíj emelésének meg kell egyeznie az infláció mértékével. Orbán Viktor tájékoztatott: az EU olyan káros vámmegállapodásokat kötött az USA-val, amelyeket Magyarországon ellensúlyozni kell.
A kormány tervezi a munkáltatói tervek csökkentését, folytatja a munkáshitelprogramot, hiszen az egyetemek összekapcsolása a gazdasági élet szereplőivel sikeresnek bizonyult.
Tizenkét magyar egyetem ott is van a legjobb 5 százalékában. Megindították a Demján Sándor programot is, sorolta az eredményeket a kormányfő.
A miniszterelnök tájékoztatott: az Európai Bizottság közölte, elvárja, hogy Magyarország vezesse be a progresszív adózást, szűkítse az adókedvezményeket, a rezsicsökkentést számolja fel, a kamatsopot és az árréstopot pedig szüntesse meg. Ezért fontos szerinte, hogy erről legyen vita, ezért hirdették meg a nemzeti konzultációt. A kérdőívek postázása október elején kezdődik, ezért is biztat mindenkit arra, hogy nyilvánítsa ki a véleményét.
A kormányfő elmondta, a rendőrség fellépése a kábítószerkereskedők ellen a kormány utasításának megfelelően jogszerű, és kellő súllyal rendelkezik. Hozzátette: kábítószer-ügyben zéró tolerancia van Magyarországon.
A miniszterelnök a verbális és az online agresszió kapcsán Ruszin-Szendi Romuluszra utalva jelezte, hogy ma ott tartunk, hogy vannak ellenzéki politikusok, akik fegyverrel járnak nyilvános politikai összejövetelekre.
Ne veszítsük el a józan eszünket, nem őserdőben élünk, vadak módjára
– jegyezte meg. Végül Orbán Viktor mértéktartásra kérte a képviselőket, majd eredményes munkát és színvonalas munkát, valamint előremutató vitákat kívánt.