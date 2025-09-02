39 perce
Orbán Viktor bejelentette: elindult a chatcsatornája
A miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben közölte a hírt. „Stratégiai forródrótot létesítünk egymás között” – üzente Orbán Viktor a Harcosok Klubja tagjainak.
Orbán Viktor miniszterelnök előadást tart a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 26-án
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Fischer Zoltán
Március óta minden nap személyes üzenet küldök számotokra, helyzetértékelés, akcióterv, jövőkép, közvetlenül tőlem, csak nektek. Ezt a kapcsolatot most még magasabb szinte emelhetjük, stratégiai forródrótot létesítünk egymás között
– üzent Orbán Viktor a Harcosok Klubja tagjainak, majd elárulta:
mostantól messenger-üzenetben is értesülhetünk a legfontosabb hírekről és azok hátteréről.
A digitális szabadságharc kezdetét vette, tarts velem és küzdjünk vállvetve az előttünk álló csatákban
– buzdított a miniszterelnök, aki azt is közölte, hogy a https://m.me/orbanviktor linkre kattintva a jövőben megkaphatjuk majd messengeren is a személyes üzeneteit.