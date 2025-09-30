szeptember 30., kedd

Világos álláspont

3 órája

Orbán Viktor: a béke csak tárgyalások útján érhető el

Címkék#béke#Orbán Viktor#Ukrajna

A kormányfő az X közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. „A háború nem katonai úton, hanem politikai megegyezéssel zárulhat” – tette egyértelművé Orbán Viktor.

MW
Orbán Viktor: a béke csak tárgyalások útján érhető el

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Szokta kérdezni az amerikai elnök a véleményemet. Én elmondtam neki, hogy ez a háború eldőlt, az oroszok megnyerték, ez egy lezárt ügy” – idézte a Magyar Nemzet Orbán Viktor bejegyzését. 

Az a kérdés, hogy mikor fogunk megállapodni az oroszokkal és ki. Ő állapodik meg az oroszokkal, vagy végre az európaiak is hajlandók-e tárgyalni és lesz európai–orosz tárgyalás

– tette hozzá.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Európának aktív szerepet kell vállalnia a békekötés folyamatában.

„Európának beleszólása kell, hogy legyen a megállapodásba”

– írta.

Orbán Viktor szerint a jelenlegi konfliktus már nem oldható meg katonai eszközökkel. 

Ezt a háborút akkor tudja Ukrajna megnyerni, ha Nyugat-Európából vagy Amerikából százezres nagyságrendben érkeznek harcoló csapatok a frontvonalra. De az világháborút jelent és azt senki nem akarja

– fogalmazott.
Magyarország továbbra is a diplomáciai megoldások mellett áll, és kiemelten fontosnak tartja, hogy a béke keresése közös európai érdek legyen.
 

