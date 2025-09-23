Orbán Viktor a mentelmi döntésről: szégyen és gyalázat!

„Ma Brüsszelben bebizonyosodott, hogy

az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere”

– reagált Orbán Viktor arra, hogy az Európai Parlament Jogi Bizottsága kedden zárt ajtók mögötti szavazáson úgy döntött, hogy fenntartja Magyar Péter mentelmi jogát. A miniszterelnök leszögezte, ez szégyen, gyalázat.

Ilyen a rendszerváltás óta nem volt. Ő pedig helytartó szeretne lenni idehaza. Erre alkalmas. De azt meg nem hagyjuk! Ilyen állás nem lesz

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Ismert, a Tisza Párt elnökének ügye 2024 júniusában kezdődött, amikor Magyar Péter a budapesti Ötkertben összetűzésbe keveredett egy férfival, aki videót rögzített róla. Az érintett férfi elmondása szerint Magyar elvette a telefonját, majd a Dunába dobta.

Az ügyben a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával eljárást kezdett, amelyet később a Központi Nyomozó Főügyészség vett át, mivel az európai parlamenti képviselőt mentelmi jog illeti meg.

2024 októberében a Legfőbb Ügyészség hivatalosan az Európai Parlamenthez fordult, kérve a politikus mentelmi jogának felfüggesztését a nyomozás folytatásához.

Az Európai Parlament Jogi Bizottsága január 23-án csak dokumentumismertetést tartott, és nem született döntés Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. A testület zárt ülésen vizsgálta a Tisza Párt vezetőjének ügyét, ráadásul többször is, mivel több külön indítvány érkezett az EP-hez. A Tisza elnökének mentelmi jogát az előzmények ellenére ma sem függesztették fel, legalábbis ezt javasolja az EP szakbizottsága.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán öt pontban foglalta össze, mi áll a döntés hátterében.

Magyar Péter mentelmi jogával kapcsolatban Menczer Tamás is megszólalt

A kormány megvédi Magyarországot Manfred Webertől és Magyar Pétertől – jelentette ki a kormánypártok kommunikációs igazgatója keddi Facebook-bejegyzésében.

Menczer Tamás szerint az Európai Néppárt elnöke ma is megvédte Magyar Pétert, amikor nem adták ki a "telefontolvaj" mentelmi jogát.

„Webernek kell Péter, hogy végrehajtsa a brüsszeli tervet” – fogalmazott a politikus, hozzátéve: jó, ha tudják, hogy a kormány Magyarországot meg fogja védeni.