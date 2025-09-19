szeptember 19., péntek

A helyzet változatlan

2 órája

Nem állt meg a kényszersorozás Ukrajnában + videó

Továbbra is a napi valóság része.

MW
Nem állt meg a kényszersorozás Ukrajnában + videó

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Ukrajnában továbbra is változatlan a helyzet: a fronton közel sincs elég ember - írta a Magyar Nemzet.

 A kényszersorozás a mindennapok része, az emberek pedig már összerezzennek, ha egy kisbuszt látnak.

A legújabb interneten felbukkant videón pedig a már jól bevált forgatókönyvet követik:

A TCK (ukrán toborzóirodák) munkatársai jelöletlen autóval érkeznek és ha kell, erőszakkal törik le az illető ellenállását. A videón a férfi igyekszik ellenállni, azonban a sorozótisztek túlerőben vannak, és néhány másodperc alatt a kisbusz hátuljába tuszkolják. 

A tiszteknek elméletileg szeptember elejétől kötelezően testkamerát kellene viselniük, ezzel is megakadályozva a visszaéléseket, azonban az erőszak tovább folytatódik.

A teljes cikkért és a videóért kattintson ide. 

