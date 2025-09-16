Migrációellenes Digitális Polgári Kör: célja a bevándorlás megállítása és Európa védelme

Rétvári Bence belügyminisztériumi parlamenti államtitkár rámutatott, hogy a digitális térben ma is sok tiltással és cenzúrával találkozni, amikor a migrációval kapcsolatos tényekről van szó. További problémaként utalt arra, hogy az Európai Unió bírságot szabott ki hazánkra azért, mert megvédjük a határait, jóllehet inkább nekik kellene fizetniük nekünk ezért. Végül arról beszélt, hogy itthon egy jól körülhatárolható politikai érdekkör támogatja a migrációt, és ennek kapcsán egy érdekes személyi összefüggésre hívta fel a figyelmet:

a röszkei zavargások egyik vezetőjét, Ahmed H.-t ugyanaz a Bárándy Péter védte, aki Magyar Pétert is kísérte, amikor a volt feleségéről titokban készített hangfelvételekről kellett számot adnia.

Dömötör Csaba annak a vélekedésének adott hangot, hogy Brüsszelben változásra van szükség a bevándorláshoz való hozzáállásban, mert szerinte a migráció egyetlen problémát sem oldott meg, de újabbakat hozott. A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője elmondta: bár az EU nem áldoz pénzt a magyar határvédelemre, saját intézményeinek biztonságát álszent módon drasztikusan megerősítette a migrációs válság miatt az elmúlt tíz esztendőben.