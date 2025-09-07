Menczer Tamás visszavágott a baloldali médiának (videó)

Menczer Tamás jelezte, hogy Kocsis Máté azt tanácsolta neki, hogy ne beszéljen a baloldali médiával. A kommunikációs igazgató azonban mégis megtette, amit így magyarázott:

Mert vajszívem van.

Érdekes párhuzam, hogy míg Menczer Tamás készségesen válaszolt az újságírók kérdéseire, addig Magyar Péter bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz fellökött egy újságírót, aki kérdezni próbálta.

Rémülten tereli a témát a balos sajtó, ha szóba kerül a Tisza-adó terve

Menczer Tamás a Telexnek is elmagyarázta, mi a helyzet.

– Miért kellett lezárni a fél falut most a kötcsei pikniken? – kérdezte a Telex riportere Menczer Tamást Kötcsén.

– Azért, mert van két rendezvény, és ahhoz, hogy mind a kettőt meg lehessen normálisan tartani, bizonyos intézkedéseket meg kellett hozni. Az mutatja jól, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter mekkora lekvárban van a Tisza-adó miatt. Kiderült minden. Lebuktak, bukóvári van, game over, vége van. Ezt mutatja jól, hogy ide szervezték ezt a rendezvényt, és gyakorlatilag a Tisza-adónál nagyobb balhét akarnak, vagy valami nagyobb hírt, nagyobb durranást, de ez nem lehetséges – jelezte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Nem lehetséges, ugyanis pontosan az történt, amiről kezdettől beszéltünk. Nem fontos neki senki, hazudik és átver, és lenyúlja a pénzedet. Az önét is, tisztelt szerkesztő úr, nem tudom, kiszámolta-e már, hogy mennyit fog veszteni, hogyha jön a Tisza-adó. Bocsásson meg, szerkesztő asszony, tudom, hogy ön nem szereti ezt hallani, nem is kérdezik. Nem is kérdezik Magyar Pétertől a Tisza-adót

– jelezte a balliberális újságíróknak címezve Menczer Tamás.