Rangos szakmai elismerésben részesült a Mediaworks budapesti nyomdája

Ezen túl az elismerésben

szerepe volt a Mediaworks társadalmi felelősségvállalásának, így mások mellett a kiadó print és online kiadványaiban megjelent környezettudatosságot erősítő cikkek és akciók, valamint a zöld technológiák bemutatásában.

A díjazottak között idén 1 papírgyártó, 4 papírkereskedő, 11 nyomda, 5 csomagolóanyag-gyártó és 2 nyomdai – csomagolástechnikai szolgáltató cég van. A 23 díjazott cég (5 nagyvállalat, 9 középvállalat és 9 kisvállalat) összesen 99 érvényes vállalatirányítási rendszertanúsítvánnyal rendelkezik, melyből 58 közvetlen „zöld” vonatkozású tanúsítvány (ISO 14001, EMAS, ISO 22000, ISO 45001, ISO 50001 FSC, PEFC, FSSC 22000, EuO Ecolabel, EcoVadis).

A GPwA 2025 Zöld Minikonferencia és Eredményhirdetés, a Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesülettel közös szervezésben, a Print Meet – GPwA 2025 rendezvény keretében, szeptember 11.-én, a Mercure Debrecen****Superior konferenciatermében volt. A rendezvény több mint 80 résztvevője között a díjazott cégek, a fővédnökök, a támogatók, a médiapartnerek képviselői, a zsűri tagjai, valamint a sajtó képviselői voltak jelen.

2025. szeptember 11-én tizenötödik alkalommal került sor a GPwA (Green Printworld Award) Zöld-díjak átadására, amelyek a három nagy hazai szakmai szervezet – a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, a Nyomda- és Papíripari Szövetség, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség –, továbbá a Prosystem Hungary fővédnökségével a szakma rangos elismerései.

A 2011-ben indult zöld pályázat díjai azt tanúsítják, hogy a szigorú, objektív kritériumoknak megfelelő papír-, nyomda- és csomagolóanyag-gyártó, valamint -szolgáltató cégeket példamutató környezettudatos gondolkodás, a fenntartható fejlődés lehetőségeit figyelembe vevő technológiai gyakorlat, környezetközpontú vállalatirányítás, az ágazat környezettudatosságának fejlesztése, a körforgásos gazdaság megvalósításának elősegítése, valamint példamutató CSR tevékenység jellemzi.



