Magyar Péterről egy ritka kép került napvilágra

„Magyar Péter itt épp találkozik a Tisza jelöltjeivel… Persze ki akarná a nevét adni a Tisza-adóhoz, a lebukásokhoz, a botrányokhoz?! Nem meglepő módon senki” – írta közösségi oldalára feltöltött fotójához Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója bejegyzésében Magyar Péterről töltött fel egy képet,

amellyel a jelöltállítással kapcsolatos blamáját figurázza ki.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, elfogyott a Tisza Párt és Magyar Péter lendülete, tovább késik a párt képviselőjelöltjeinek bejelentése, jelen állás szerint csak novemberben fog kiderülni, ki lehet az a 106 személy, aki országosan is megméreti magát a kormánypártokkal a 2026-os választásokon.