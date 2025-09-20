Magyar Péter számítása túlzott: kevesebb tag és aktivitás a Tisza-szigetekben

„Jelenleg több mint 2200 Szigetben, mintegy 50 ezren vesznek részt a TISZA országos és helyi tevékenységében” – írta pénteken a Facebookon Magyar Péter, aki bejelentette: Forsthoffer Ágnes veszi át a Tisza Szigetek vezetését.

A Magyar Nemzet birtokába került belső nyilvántartás szerint azonban mindössze 1570 Tisza Sziget létezik, kevesebb mint 28 ezer taggal. Forrásuk szerint közülük mindössze 10 300 aktív a szervezetben.