szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

17°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szabálysértési eljárás

41 perce

Rendőrségi vizsgálat indult Magyar Péterék áramlopása miatt

Címkék#rendezvény#Magyar Péterék#Karcagi Rendőrkapitányság#áram#Tiszafüred

A Magyar Nemzet információi szerint a Karcagi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított Tiszafüred polgármesterének feljelentése alapján Magyar Péterék áramlopásának ügyében. A vád szerint Magyar Péterék egy nyilvános illemhelyből használtak áramot, amiért nem fizettek, és egy természetvédelmi területre is behajtottak.

MW
Rendőrségi vizsgálat indult Magyar Péterék áramlopása miatt

Magyar Péterék ellen áramlopás gyanúja miatt indult rendőrségi eljárás

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Tiszafüred polgármestere, Ujvári Imre Magyar Péterék tiszafüredi rendezvénye miatt fordult a hatósághoz, mert szerinte a szervezők egy nyilvános illemhelyről használtak áramot, amiért nem fizettek, valamint autóval hajtottak be egy természetvédelmi parkba, noha ez szigorúan tilos – írja az előzményeket is felidézve a lap. 

Fel vagyok háborodva, ahogyan a Tisza Párt viselkedett a rendezvényen

fogalmazott a polgármester, hozzátéve, hogy  

Magyar Péter azzal fenyegetőzött, hogy nem hajlandó az áramért és a rendezvény költségeiért húszezer forintnál többet fizetni.

Magyar állítólag azt mondta, ha ez többe fog kerülni, akkor tüntetést szervez a hivatal elé – idézte fel a tiszafüredi polgármester. 

Ujvári feljelentése alapján a Karcagi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított.

Az eredeti cikért kattintson!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu