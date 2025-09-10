Magyar Péter rendre beég a szakértőivel

Magyar Péter két új szakértőt mutatott be a híveinek a kötcsei rendezvényén: Forsthoffer Ágnest és Kármán Andrást. Épphogy reflektorfénybe kerültek, máris komoly aggályok merültek fel a Tisza Párt új embereivel kapcsolatban – írja a Magyar Nemzet. Forsthoffer a beszédét azzal indította, hogy ez az első politikai szerepvállalása.

Azonban kiderült, hogy 2024-ben, Balatonfüreden indult önkormányzati képviselőnek, de elvesztette a választást egy független jelölttel szemben. Most pedig kiderült, hogy Forsthoffer a Tisza Párt más politikusaihoz hasonlóan rajong a megszorításokért,

mivel szerinte az elmúlt 35 év legdurvább megszorító intézkedése, a Bokros-csomag megmentette Magyarországot.

A másik új szakértő, Kármán András 2010 után rövid ideig államtitkár volt, azonban nézetkülönbségek miatt távozott a pozíciójából. Kármánnak az IMF hazazavarása tette be a kaput, emiatt távozott a kormányzatból annak idején. Az elmúlt évtizedben egy külföldi bank magas rangú funkcionáriusa lett, ahol megtalálta valódi énjét.

Ráadásul Kármán sem teljesen új arc a Tisza Pártnál, hiszen már a nagykanizsai kongresszusán is ott volt. Aligha meglepő, hogy a brüsszeli érdekeket kiszolgáló Tisza Párt – Tarr Zoltán maga vallotta be, hogy az Európai Néppárt véleményére támaszkodik fontos kérdésekben – új szakértője Kármán András lett, hiszen már a legelső beszédében hangoztatta, hogy lépéseket tesznek az euró bevezetése felé.

A Tisza adóemelésének arcai

Kármánt vélhetően azért mutatta be Magyar Péter, mert próbálja elterelni a figyelmet a Tisza Párt adóemelési botrányáról. Mint ismert, az Index birtokába került egy dokumentum, amely szerint egy másik szakértő, Dálnoki Áron vezetésével a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja megalkotott egy brutális személyijövedelemadó-emelést tartalmazó programot.

Később a Tisza Párt alelnöke és európai parlamenti képviselője, Tarr Zoltán volt az, aki az etyeki beszédében elszólta magát a Tisza-adóról.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk nagyon határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet meg kellene... Választást kell nyerni és utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán.

A teljes cikket itt olvashatja el.